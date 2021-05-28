Более 20 семей Ингушетии обзавелись новыми квартирами

Руководство Ингушетии вручило ключи от новых квартир семьям, десятки лет жившим в общежитиях в центре Назрани, сообщает пресс-служба местной администрации.

Поддержку получили 27 семей из общежитий № 20 и 38. Они обзавелись новыми комфортными квартирами в жилом микрорайоне "Юбилейный".

Отмечается, что новое жилье отвечает всем требованиям жилищного законодательства. Рабочей группой муниципалитета была проведена работа, а также обговорены все нюансы индивидуально с каждым жильцом.