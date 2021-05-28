Филиал университета имени Пирогова откроется в Узбекистане

Филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова появится в Узбекистане, сообщает Минздрав республики.

Ранее глава ведомства Абдухаким Хаджибаев встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко.

"Достигнута договоренность по организации филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Узбекистане, что позволит улучшить качество подготовки кадров. В завершение встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Узбекистана и РНИМУ имени Пирогова", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в медицинском образовании, развитии специализированной медпомощи и службы онкогематологии.