Филиал университета имени Пирогова откроется в Узбекистане
Филиал Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова появится в Узбекистане, сообщает Минздрав республики.
Ранее глава ведомства Абдухаким Хаджибаев встретился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко.
"Достигнута договоренность по организации филиала Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Узбекистане, что позволит улучшить качество подготовки кадров. В завершение встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Узбекистана и РНИМУ имени Пирогова", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в медицинском образовании, развитии специализированной медпомощи и службы онкогематологии.
Вестник Кавказа
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