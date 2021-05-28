День эрмитажного кота отпразднуют завтра в Петербурге

Завтра в Эрмитаже состоится День эрмитажного кота, такое сообщение распространила пресс-служба музея.

На празднике все желающие смогут поучаствовать в росписи фанерных котов, в чем им поможет лидер "Митьков" Дмитрий Шагин.

В программу входит церемония награждения победителя конкурса "В гостях у эрмитажного кота", работы лауреатов которого выставят в Иорданской галерее Зимнего дворца.

Помимо этого, гостям покажут анимированную 3D модель рыжего кота посредством проекционной технологии Mirror Head.

Напомним, в XVIII императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", повелев "сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей". А Екатерина Великая, основавшая Эрмитаж, присвоила пушистым статус охранников картинных галерей