День эрмитажного кота отпразднуют завтра в Петербурге
Завтра в Эрмитаже состоится День эрмитажного кота, такое сообщение распространила пресс-служба музея.
На празднике все желающие смогут поучаствовать в росписи фанерных котов, в чем им поможет лидер "Митьков" Дмитрий Шагин.
В программу входит церемония награждения победителя конкурса "В гостях у эрмитажного кота", работы лауреатов которого выставят в Иорданской галерее Зимнего дворца.
Помимо этого, гостям покажут анимированную 3D модель рыжего кота посредством проекционной технологии Mirror Head.
Напомним, в XVIII императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов", повелев "сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловле мышей". А Екатерина Великая, основавшая Эрмитаж, присвоила пушистым статус охранников картинных галерей
Вестник Кавказа
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