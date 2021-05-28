Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились в Сочи

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились в Сочи, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча продолжалась более пяти часов, уточняет РИА Новости.

Главы государств обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая севшим в Минске после сообщения о минировании. Лукашенко заявил, что реакция западных стран на эти события свидетельствует о попытке дестабилизировать ситуацию в Минске, подобно тому, как это происходило в августе прошлого года.

Путин напомнил инцидент 2013 года, когда самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за информации о том, что на борту находился экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, и уточнил, что этот факт не спровоцировал такой активной реакции западных партнеров.

Президент Беларуси указал, что намерен показать российскому лидеру "некоторые документы", связанные с самолетом Ryanair.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы экономического и энергетического сотрудничества. Президент РФ отметил рост товарооборота между Россией и Беларусью, а также указал, что первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в июне.