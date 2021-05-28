В "Красной Поляне" стартует летний сезон

Уже завтра, 29 мая, "Курорт Красная Поляна" открывает летний сезон – его гостям станут доступны канатные дороги, экотропы, аттракционы и другие развлечения от Поляны 540 до Поляны 2200, - говорится в сообщении пресс-службы курорта.

На курорте обновят навигацию на экотропах и откроют новые места отдыха на маршрутах - гостям курорта предоставят возможность увидеть уникальную природу Западного Кавказа в ее первозданном виде, - передает портал Юга.ру.

Начало лета - лучшее время для посещения водопадов. Уже открыта тропа к одному из самых высоких на юге РФ водопаду Поликаря, а в июне из-под снега появится водопад Медвежий. Также отдыхающие смогут посетить папоротниковый лес, долины рододендронов, альпийские луга и подняться к самой высокой вершине курорта - Черной Пирамиде на высоте 2375 м над уровнем моря.

Продолжат работу аттракционы парка Gorky Fly - к самому длинному в России мегазиплайну и горным качелям в этом году добавится скоростной супертроллей, а семьи с детьми смогут полетать на воздушном шаре, посетить парк приключений Wonder Land, ферму северных оленей и хаски-центр, пройти обучение в Академии райдеров и Школе горных велосипедов.

12 июня на курорте состоится массовый спуск на маунтинбайках "Мегалавина", а 14 июня в горной долине Цирк-2 откроется традиционный Bonus Summer Camp.