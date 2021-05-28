Михаил Докукин: "Туристы на Северном Кавказе могут защититься от селей"

Обрушившиеся на Дагестан в последние дни ливни, снег и град спровоцировали сход селей, которые разрушили дороги и дома в горной части республики. Бедствия коснулись восьми районов Дагестана. По некоторым данным, повреждено 70 домовладений, автомобили; человеческих жертв, к счастью, нет. Как сообщает дагестанское ГУ МЧС, в Хунзахском районе в трех населенных пунктах размыты дороги, перекрыт участок региональной трассы "Бунакск - Гимры - Чирката". Мощный циклон обрушился в эти же дни проливными дождями и на другие республики: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию, Чечню и Карачаево-Черкесию. Уровень воды в реках резко поднялся, что говорит о сохраняющихся селевых угрозах.

Опасность схода селевых потоков в горах Северного Кавказа, в том числе Дагестана, начинается в мае и продолжается до сентября. Это следует иметь в виду туристам, собирающимся в горы, отметил в беседе с "Вестником Кавказа" ведущий научный сотрудник лаборатории гляциологии Высокогорного геофизического института Росгидромета Михаил Докукин.

- Михаил Дмитриевич, каким образом туристы, которые уже запланировали отдых в горах Северного Кавказа, могут обезопасить себя от селевых потоков?

- Есть в интернете "Кадастр селевой опасности юга Европейской части России" и "Кадастр лавин и селей Северного Кавказа". Здесь по республикам указаны все известные селевые бассейны. Их надо изучить перед походом в горы. Туристам следует знать, где поставить палатку. Обычно их ставят у реки, но надо знать, река эта селеносная или нет? Разговаривал я, например, с одним известным туристом, у которого есть даже свой сайт с материалами о Кавказе. Я показал ему фотографию Черек Балкарского ущелья, на которое сошел сель, состоящий из 13-метровых каменных глыб. Оказалось, что он с друзьями прежде несколько раз ночевал в палатке на берегу этой реки, не ведая, что она селеносная! А сели зачастую сходят поздно вечером или ночью. Согласитесь, людям будет очень трудно сориентироваться в такой ситуации.

- Туристам надо следить за осадками в горах? Как вообще возникают сели?

- Они имеют разный генетический тип происхождения. Бывают потоки от прорыва горных озер, от накопления воды в ледниках, от активизации оползневых процессов на отложениях ледников. Многое зависит от температуры в высокогорье - опасность схода селевого потока увеличивается, когда даже ночью на ледниках температура воздуха становится положительной. Когда локальные ливни затрагивают селевые бассейны. Ливневые сели могут сойти и в низкогорье. Особенно, когда стоит жара и выпадают теплые ливни. Многие факторы здесь связаны между собой. Разные особенности у развития и активности селевых потоков в разных районах.

Что касается температуры в высокогорье, то за ней следят метеостанции. Например, высокогорная метеорологическая станция "Чегет", расположенная на высоте 3043 метра, она располагает данными температуры воздуха на этих высотах.

- Как все-таки можно себя обезопасить от селевого потока?

- Есть инженерная защита. Наиболее эффективными считаются селепропускные лотки, по которым поток пропускается так, чтобы он не вышел на застроенные территории. Например, защита Тырныауза (один из наиболее высоко расположенных городов РФ, на высоте 1300 метров) основана на селепропускном лотке, который периодически надо расчищать от селевых отложений.

Михаил Докукин не случайно упомянул в беседе Тырныауз, поскольку именно этот город пережил трагедию в июле 2000 года. В течение двух дней селевой поток затопил жилые дома, разрушил автомобильный мост через реку Баксан. Из поврежденных домов было отселено 930 человек, погибли 8 человек, почти 40 человек числилось пропавшими без вести. Специалисты из Высокогорного геофизического института призывают строителей не возводить свои объекты в горах без селевой экспертизы на этапе проектирования. Она позволит сохранить жизни людей и построенные дома.