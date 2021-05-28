Пенсионерку обманули на миллион, пообещав компенсацию, на Ставрополье

Пожилая женщина стала жертвой мошенников в Кочубеевском районе. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Установлено, что 61-летней жительнице села Кочубеевского позвонила злоумышленница. Назвавшись сотрудницей правоохранительных органов, она рассказала пенсионерке, что той якобы полагается компенсация на 450 тыс рублей за купленные некачественные биологически активные добавки.

"Введенная в заблуждение заявительница через сервисный центр мобильной связи перевела злоумышленнице более одного миллиона рублей", - пояснили в полиции.

Вскоре потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Открыто уголовное дело ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), реализуются необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленницы.