Леонид Агутин представил новую песню про Сочи (ВИДЕО)

В новый альбом Леонида Агутина вошла песня о Сочи, - сообщил артист в своем аккаунте в Instagram, представляя сегодня премьеру клипа на песню.

Новая композиция популярного исполнителя вошла в его новый альбом "Включите свет", главные роли в клипе исполнили известные российские актеры Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина, а его режиссером стал Кирилл Кузин, - передает "АиФ-Юг".

"Песня мне нравится, и всем, кого я знаю - тоже. А дальше - вы сами. Приятного просмотра!", - написал Леонид Агутин.