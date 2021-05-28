В Грозном заработает велотакси

Министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев сообщил о том, что вскоре в Грозном может начать работу велотакси.

По его словам, одной из локаций, где велорикши могут стать востребованными, является "Грозненское море", где после комплексного благоустройства отдыхающие могли бы кататься на как в развлекательных целях, так и для быстрого передвижения до нужного объекта.

В то же время Байтазиев отметил, что для центра города такой вид транспорта невозможен. "Если рассматривать центр Грозного и полюбившийся всем бульвар Эсамбаева, то я плохо себе представляю там велотакси. Там и так тысячи туристов гуляют с детьми по бульвару, и я думаю, что велотакси на этом промежутке было бы не очень уместно", - цитирует его "Грозный Информ".