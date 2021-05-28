В Дагестане ежемесячные выплаты ветеранам войны увеличат в 10 раз

Согласно указу врио главы Дагестана Сергея Меликова, были внесены изменение в принятый ранее документ "О дополнительных мерах по улучшению материального обеспечения участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны".

В соответствии с решением главы региона теперь участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут получать дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 20 тыс рублей, передает РИА Дагестан.

Помимо этого, ежегодной майской выплатой для каждого из участников Великой Отечественной войны станут денежные средства в размере 50 тыс рублей.