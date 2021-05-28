Стало известно, куда приедет мобильная приемная губернатора Кубани в июне

Мобильная приемная в первый летний месяц посетит три населенных пункта, обратиться с вопросами к представителям органов исполнительной власти смогут жители Туапсинского, Темрюкского и Мостовского районов.

"Для жителей – это возможность быстро получить помощь по насущным вопросам. Как правило, специалисты на месте дают разъяснения, а вопросы, требующие дополнительного изучения, отправляют в компетентные органы", - заявил вице-губернатор Игорь Чагаев.

Приемная отправится 8 июня в Туапсе, точка приема граждан - улица Октябрьской революции, 2; 16 июня прием будет осуществляться в Темрюке на улице 27 Сентября, 188/1; 24 июня мобильная приемная поможет жителям поселка Мостовского, улица Ленина, 10.

Мобильная приемная работает только в дневные часы: с 12.00 до 16.00.