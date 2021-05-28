Суд над не подчинившимися полиции "защитниками Риони" отложили в Грузии

Районный суд Цхалтубо решил перенести рассмотрение административных дел в отношении восьми активистов, задержанных у села Гумати накануне вечером, и отпустил их на свободу. Об этом сообщают СМИ.

Участники акции против Намахвани ГЭС были задержаны, когда пытались прорвать кордон правоохранителей у Гумати. Им предъявили обвинения в неподчинении требованиям полиции и мелком хулиганстве, передает Sputnik Грузия.

Заседание суда отложено до 4 июня по ходатайству адвокатов, которые попросили дать им время для изучения материалов дела.