В столице СКФО осенью снимут сразу два фильма

Пятигорск, столица СКФО, постепенно превращается в Фабрику Грез: осенью здесь будет снимать третий сезон популярного телесериала "Шифр" известный московский режиссер Вера Сторожева.

Картина режиссера "Путешествие с домашними животными" получила главный приз Московского международного кинофестиваля, она же сняла лирическую новогоднюю комедию "Люби меня" с Павлом Деревянко и Аленой Бабенко, а также "Небо. Самолет. Девушка" с Ренатой Литвиновой. Вместе с ней над новым сезоном сериала будет работать художник-постановщик Сергей Филенко, - передает "АиФ-Ставрополье".

В новом сезоне "Шифра" снимутся Сергей Пускепалис, Марьяна Спивак, Екатерина Вилкова и другие.

Также нынешней осенью провести в Пятигорске съемки нового фильма "Неприличные деньги" планирует режиссер "Бумера" Петр Буслов,