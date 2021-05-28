Молодых специалистов Кавказа включат в единый "электронный банк"

В скором времени на Северном Кавказе заработает единый "электронный банк" молодых специалистов, который поможет с трудоустройством выпускникам вузов.

"Члены Совета Консорциума вузов Северного Кавказа поддержали идею аппарата полпреда о создании единого окружного "электронного банка" молодых специалистов, который включал бы в себя основные сведения о компетенциях выпускника. Такая информационная система окажет серьезную помощь крупным компаниям и финансовым группам, работающим на территории округа, в подборе будущих кадров для трудоустройства", - сообщили в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), передает "Это Кавказ".

"Создание электронного банка - очень хорошая идея, и некоторое решение этого вопроса и технологическую платформу мы предложим до конца этого года. И попросим всех коллег ректоров активно поспособствовать наполнению ее выпускниками с описанием их компетенций", - рассказал председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов.

Полпред президента РФ в округе Юрий Чайка отметил, что создание комфортных условий для трудоустройства выпускников вузов поможет решить проблемы оттока молодежи из субъектов Северного Кавказа.