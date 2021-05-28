Чиновник нажился на фиктивном фестивале в Волгоградской области

В Волгоградской области открыто уголовное дело против зампредседателя комитета по делам национальностей и казачества региональной администрации. Такое сообщение распространила областная прокуратура.

В нем говорится, что мужчину подозревают в растрате 600 тыс бюджетных рублей на фестиваль, который на самом деле не проводился.

Совместная проверка надзорного ведомства и УФСБ выявила, что 12 декабря прошлого года комитет и компания "РАЙ-ГРАСС" подписали государственный контракт на организацию и проведение 16 декабря фестиваля русской культуры. Кроме того, в тот же день был заключен договор на помощь в организации праздника между компанией и муниципальным учреждением "Информационное агентство Волгограда".

Через неделю комитет заплатил подрядчику за фестиваль свыше 600 тыс рублей.

"Однако надзорная проверка показала, что фактически 16 декабря мероприятие не проводилось, а в качестве подтверждения якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Открыто уголовное дело по статье о служебном подлоге.