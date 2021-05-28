В Стамбуле рассказали, когда откроется движение через Босфор

Суда снова смогут двигаться через пролив Босфор после инцидента с танкером в ближайшее время, такое заявление распространила сегодня администрация провинции Стамбул.

"Движение будет восстановлено после окончания необходимых работ в районе 22:00", - цитирует его ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что в результате ЧП с танкером нет человеческих жертв, никакое имущество не повреждено, загрязнений окружающей среды также не наблюдается.