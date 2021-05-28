Особый противопожарный режим начал действовать в лесах Дагестана

Особый противопожарный режим вводится до 1 ноября в лесах Дагестана, такое сообщение опубликовано на странице правительства региона в Instagram.

"Соответствующее постановление правительства Дагестана подписано сегодня, 28 мая", - сказано в нем.

Режим начал действовать уже сегодня, он вводится для сокращения количества возгораний, недопущения травматизма и гибели людей при пожарах в лесах.

В правительстве напомнили, что в рамках режима запрещается разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов в лесах, сельскохозугодьях, на территориях садоводств и огородничества, а также на участках у жилых домов и прочих построек.