В Ставрополе стартовало строительство нового корпуса краевого онкоцентра

В Ставрополе сегодня началось строительство нового корпуса краевого онкологического диспансера, - сообщила пресс-служба губернатора края.

"Новый корпус появится в непосредственной близости от существующего, его площадь составит 48 тыс кв м - почти вдвое больше, чем у существующего здания, а число коек круглосуточного стационара увеличится с 550 до 850", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Увеличится и количество форм помощи онкобольным - в новом корпусе разместят компьютерные томографы, семь хирургических отделений, а также гематологическое, эндоскопическое, консультативно-диагностическое и отделение лабораторной диагностики, а после ввода корпуса станет доступно проведение радионуклидной терапии, а также трансплантация стволовых клеток и костного мозга.

Строительство планируют завершить в 2024 году, на него будет направлено около 6 млрд рублей из федерального и краевого бюджета.