Студенты смогут провести "Каникулы в Алании"

Северо-Осетинский госуниверситет имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) разработал летний студенческий тур в горы республики, - говорится в сообщении вуза.

"Российские и иностранные студенты этим летом смогут провести "Каникулы в Алании". Программа включает экскурсию в горные районы региона по маршруту "Путешествие в Древнюю Аланию", где студентов ознакомят с культурно-историческим наследием современных осетин - потомков скифо-сармато-алан. Гости республики смогут посетить уникальные природные объекты континентального значения по маршруту "Путешествие в долину водопадов"", - рассказал ректор СОГУ Алан Огоев, передает "Это Кавказ".

Для гостей организуют поездку на место раскопок в один из древнейших памятников Евразии - пещеру Мыстулагты лагат в Гизельдонском ущелье, участники тура также смогут принять участие в конкурсах "Лучшее фото, снятое на телефон" и "Лучший мобильный репортаж о пребывании в Алании".

Тур длится шесть дней, его частникам будут предоставлены комфортные места в современном общежитии, - добавили в вузе.

