Фестиваль культуры и спорта Юга России впервые пройдет для ЮФО и СКФО

Осенью в Крыму пройдет Фестиваль культуры и спорта народов Юга России, в него включена яхтенная регата, а фестиваль впервые пройдет с участиемЮжного и Северо-Кавказского федеральных округов.

"Вне основного конкурсного, соревновательного процесса состоится регата на крейсерских яхтах по маршруту Севастополь – Балаклава – это станет украшением всего фестиваля, и участники с большим удовольствием примут в ней участие. На наш взгляд, это будет значимым и красивым событием, которое останется в памяти", - сообщил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, цитирует его "Это Кавказ".

Экипажи судов будут включать семь человек, из которых четверо будут профессиональные яхтсмены, остальные – гости, - сообщили в городском управлении по делам молодежи и спорта.

Как пояснил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, до этого около 10 лет фестиваль проходил только для регионов СКФО, в этом году впервые официально в него включены команды регионов ЮФО и впервые он проводится на территории сразу двух регионов - Крыма и Севастополя.

Фестиваль культуры и спорта народов Юга России планируется провести с 23 по 26 сентября в Алуште и Севастополе.