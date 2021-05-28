Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан к переговорам по демаркации границы

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Ереван и Баку незамедлительно предпринять шаги для снижения напряженности и начать переговоры с целью делимитации и демаркации государственной границы. Такое заявление распространила сама МГ ОБСЕ.

Дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с недавними сообщениями об инцидентах на недемаркированной границе между Азербайджаном и Арменией.

"Использование угрозы применения силы для разрешения пограничных споров неприемлемо", - подчеркивается в заявлении.

В документе также говорится, что сопредседатели МГ ОБСЕ готовы содействовать продвижению процесса делимитации и демаркации, они также призывают стороны полностью выполнить обязательства в рамках трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года.