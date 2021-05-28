Мурат Кумпилов оценил обновленную Детскую художественную школу Майкопа

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сегодня посетил после ремонта Детскую художественную школу Майкопа, которую начали ремонтировать в 2020 году после Послания президента России Владимира Путина, выделив на капремонт 19 млн 400 тыс рублей, - , сообщила пресс-служба администрации республики.

"Сегодня мы воочию видим результаты большой работы, направленной на реализацию стратегических инициатив главы государства. Все, что мы делаем в рамках национальных проектов, государственных программ, должно работать на благо людей", - отметил Кумпилов, цитирует его портал Юга.ру.

Глава Адыгеи пообщался с учениками и педагогами, поручив дооснастить школу необходимым оборудованием и инвентарем.

Напомним, в школе работают девять педагогов, которые обучают около 250 детей. Они занимаются живописью, декоративно-прикладным творчеством, композицией рисунка и другими программами. Также там проходит постоянная экспозиция художников Адыгеи.