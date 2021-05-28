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Женщину, истязавшую глухонемую девушку, задержали в Ташкенте

Женщину, истязавшую глухонемую девушку, задержали в Ташкенте

Женщину, подозреваемую в избиении девушки с нарушением слуха, задержали в Ташкенте. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

В нем говорится, что 28-летняя Мумтозбегим была взята под стражу, а потерпевшая получила охранный ордер, передает Sputnik Узбекистан.

Ранее в соцсетях разошлась видеозапись, на которой несколько женщин жестоко обращаются с глухонемой девушкой. После избиения на ее теле врачи нашли многочисленные повреждения. Открыто уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного, находившегося в беспомощном состоянии".

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Вестник Кавказа

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