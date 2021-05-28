Босфор в районе Стамбула встал из-за поломки танкера - СМИ

Движение по проливу Босфор в районе Стамбула встало из-за аварии с танкером, потерявшим управление, - передает телеканал NTV.

Из-за поломки рулевого управления судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей. К месту происшествия срочно прибыли буксиры береговой охраны, которым удалось остановить танкер за 300 м до суши, - передает РИА Новости.

Сейчас танкер полностью перекрыл движение по проливу.