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Босфор в районе Стамбула встал из-за поломки танкера - СМИ

Босфор в районе Стамбула встал из-за поломки танкера - СМИ

Движение по проливу Босфор в районе Стамбула встало из-за аварии с танкером, потерявшим управление, - передает телеканал NTV.

Из-за поломки рулевого управления судно RAVA с грузом нефти начало дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей. К месту происшествия срочно прибыли буксиры береговой охраны, которым удалось остановить танкер за 300 м до суши, - передает РИА Новости.

Сейчас танкер полностью перекрыл движение по проливу.

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Вестник Кавказа

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