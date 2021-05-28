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В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ отметили День Республики

28 мая Азербайджан отмечает государственный праздник – День Республики. В этот день в 1918 году Азербайджан был провозглашен Первой Демократической Республикой на мусульманском Востоке. В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ отметили 103-летие провозглашения Азербайджанской Демократической Республики.

В рамках мероприятия состоялось открытие фотовыставки портретов отцов-основателей Азербайджанской Демократической Республики. 

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Вестник Кавказа

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