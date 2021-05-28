В Казахстан пытались ввезти из ЕС зараженные семена картофеля и моркови

Фитосанитарный контроль обнаружил в импортных семенах, которые пытались ввезти в Казахстан, бактерию, способную погубить в стране весь урожай пасленовых, моркови и сельдерея, сообщили в министерстве сельского хозяйства страны.

"С апреля по май при проверке ввозимых в Казахстан 228 т семенного картофеля из Германии, Нидерландов и Франции, а также 46,4 кг французских семян моркови специалисты выявили в товарах карантинный объект – возбудитель полосатости чипсов картофеля (зебра чип)", - говорится в сообщении Минсельхоза, передает Sputnik Казахстан.

Наличие бактерии Candidatus Liberibacter Solanacearum подтверждено заключением экспертизы Алматинской зональной карантинной лаборатории Республиканского центра карантина растений, аккредитованной в соответствии с международным стандартом ISO 17025.

Исследования проводились с помощью высокочувствительного оборудования, с применением сертифицированных тест-наборов, что исключает возможность влияния человеческого фактора, - отметили в казахстанском ведомстве.

Напомним, зебра чип поражает картофель, томаты и другие пасленовые культуры, а также морковь и сельдерей, что в последствии может привести к 100% потере урожая и подорвать продовольственную безопасность страны.

По всем фактам ввоза зараженных семян оформлены соответствующие карантинные документы.