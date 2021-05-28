Белый дом не передумал устраивать встречу Путина и Байдена

Вашингтон не менял планы на встречу российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, несмотря на приписываемые "российским хакерам" кибератаки на госструктуры США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналист поинтересовался у нее, окажут ли влияние обнародованные представителем Microsoft Тимом Бертом данные о "кибератаках" на организацию предстоящего саммита.

"Никаких изменений в отношении саммита нет. Как вы понимаете, мы собираемся двигаться дальше в этом вопросе [проведения встречи]", - приводит слова представительницы Белого дома ТАСС.