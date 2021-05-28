Памяти стоявших у истоков независимости Азербайджана

Сегодня Азербайджан отмечает государственный праздник – День возрождения азербайджанской государственности. 28 мая 1918 года в Тифлисе был подписан Акт о независимости Азербайджана, провозгласивший независимость Азербайджанской Демократической Республики (АДР). "Нынешнее политическое положение Азербайджана, связанное с ликвидацией войны, возникшей между Россией и Оттоманской Империей, а также небывалая анархия внутри страны повелительно диктуют Азербайджану, состоящему из Восточного и Южного Закавказья, необходимость создания собственной государственной организации, дабы вывести народы Азербайджана из того тяжелого внутреннего и внешнего положения, в котором они оказались", - говорится в Декларации независимости.

На основании этого Национальный совет Азербайджана, избранный всенародным голосованием, объявил:

1. Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, — полноправным, независимым государством.

2. Формой политического устройства независимого Азербайджана устанавливается Демократическая Республика.

3. АДР стремится установить добрососедские отношения со всеми членами международного общества, а в особенности с определенными народами и государствами.

4. АДР гарантирует в своих пределах гражданские и политические права всем гражданам без различения национальностей, вероисповедания, социального положения и пола.

5. АДР всем народностям, населяющим ее территорию, предоставит широкий простор для свободного развития.

В этом году после долгого перерыва азербайджанцы встретили День независимости с высоко поднятой головой. Заявление о прекращении огня от 9-10 ноября прошлого года, заложившее основу для решения острых вопросов между Арменией и Азербайджаном, включая освобождение оставшихся под оккупацией территорий, а также разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, ознаменовало начало нового периода в истории Южного Кавказа.

Сегодня, вспоминая события 1918-1920-х годов, азербайджанцы верят, что уже ничто не может заставить свернуть их с пути, намеченного 100 лет назад. Здесь помнят и чтут тех, кто стоял у истоков независимости и государственности Азербайджана в 1918 году и надеются, что, возможно, они когда-нибудь обретут покой на родной земле.

Мамед-Эмин Расулзаде в 1955 году умер в эмиграции, похоронен в Стамбуле.

Фатали Хан Хойский в 1920 году убит дашнаками, похоронен в Тбилиси.

Акпер-ага Ибрагим Шейхульисламов в 1961 году умер в эмиграции, похоронен в Париже.

Хосров Паша бек Султанов в 1943 году умер в эмиграции, похоронен в Стамбуле.

Гасан-бек Агаев в 1920 году убит дашнаками, похоронен в Тбилиси.

Мамед-Гасан Гаджинский в 1931 году погиб в период сталинских репрессий, похоронен в Тбилиси.

Бейбут Хан Джаваншир в 1921 году убит дашнаками, похоронен в Стамбуле.

Насиб бек Усуббеков в 1920 году убит большевиками, место захоронения неизвестно.

Халил бек Хасмамедов в 1947 году умер в эмиграции, похоронен в Стамбуле.

Худадат бек Мелик-Асланов в 1935 году погиб в период сталинских репрессий, место захоронения неизвестно.

Джамо Гаджинский в 1935 году погиб в период сталинских репрессий, место захоронения неизвестно.

Худадат бек Рафибеков в 1920 году расстрелян большевиками, место захоронения неизвестно.

Алимардан бек Топчибашев в 1934 году умер в эмиграции, похоронен в Париже.

Абдул Али бек Амирджанов в 1948 году умер в эмиграции, похоронен в Стамбуле.

Мустафа-бек Векилов в 1965 году умер в эмиграции, похоронен в Стамбуле.