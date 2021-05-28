США начали закупать иранскую нефть

США в марте 2021 года впервые в истории импортировали нефть из Ирана - 1 млн баррелей, свидетельствуют последние данные статистики американского Минэнерго.

С начала ведения соответствующей статистики, с 1981 года в октябре 2020 года был зафиксирован лишь импорт в США 1,1 млн баррелей нефтепродуктов из Ирана, - передает РИА Новости.

Что касается российской нефти, то в марте США нарастили ее импорт по сравнению с предыдущим месяцем в четыре раза - до менее 6,1 млн баррелей.

Всего по итогам марта США импортировали 256,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, из которых 179,4 млн баррелей нефти (против 156,5 млн баррелей в феврале и 195,2 млн баррелей в марте 2020 года).

Напомним, американские нефтяные санкции против Тегерана были введены в ноябре 2018 года. В течение полугода США разрешили импортировать иранскую нефть лишь восьми странам.