Тренеры "Ахмата" извинились перед судьей за поступок своего игрока

Представители футбольного клуба "Ахмат" принесли извинения судье Максиму Чембулатову, который работал на матче 28-го тура молодежного первенства России против "Локомотива" (1:5).

По данным источника, перед арбитром извинились старший тренер молодежной команды "Ахмата" и один из тренеров первой команды. Они заявили, что произошедшее не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, 27 мая во время матча между молодежными командами "Ахмата" и "Локомотива" в Грозном произошла драка между футболистами обеих команд, в ходе которой досталось судье и нескольким игрокам московского клуба. Потасовка началась после того, как игрок хозяев Лечи Садулаев толкнул арбитра.