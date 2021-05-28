В Кущевском районе задержали вооруженного пассажира "Мерседеса"

Полицейские задержали в Кущевском районе Кубани мужчину с оружием и патронами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На стационарном посту ДПС "Кущевский" сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль марки "Мерседес". В нем был пассажир - 40-летний житель Красноармейского района, у которого правоохранители обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и 17 патронов к нему. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - передает "АиФ-Юг".

Изъятое оружие оказалось автоматическим пистолетом Стечкина калибра 9 мм и относится к боевому нарезному короткоствольному ручному самозарядному огнестрельному оружию, а патроны пригодны для стрельбы, - подтвердила экспертиза. Мужчина пояснил, что оружие и боеприпасы мужчина незаконно приобрел в Курской области.

Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет, а суда он будет дожидаться под стражей.