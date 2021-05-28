Каждый пятый живет за чертой бедности в Грузии

В прошлом году за чертой бедности в Грузии жило 21,3% населения, следует из данных, опубликованных на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

В сообщении говорится, что число абсолютно бедных, то есть тех, кто не имеет доступа к минимальным средствам существования, с 2019 года вырос на 1,8 п.п. Соответственно, в 2019 году показатель составлял 19,5%, передает Sputnik Грузия.

В ведомстве уточнили, что за чертой бедности живут 17,1% жителей города и 27,5% селян.

Уровень безработицы к концу прошлого года достиг 20,4%, по сравнению с 2019 годом увеличившись на 3,8 п.п.