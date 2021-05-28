"Закладчика" наркотиков случайно задержали в Махачкале

Правоохранители нашли у прохожего наркотики в особо крупном размере в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Накануне полицейский полка патрульно-постовой службы у одного из домов по улице А. Пушкина при личном досмотре 24-летнего жителя Избербаша нашел и изъял 140 пакетиков с порошком.

Вещество было передано на экспертизу, в результате которой было установлено, что мужчина нес наркотик N-метилэфедрон, вес которого превышал 271 г.

"В ходе разбирательства мужчина пояснил, что посредством мессенджера получил сообщение о расположении оптовой "закладки" с уже расфасованным наркотическим средством, готовым к сбыту. Задача злоумышленника состояла в совершении "закладок" по обозначенным "куратором" адресам в разных районах столицы республики", - пояснили в полиции.

Подозреваемый задержан, открыто уголовное дело по ч.3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 228.1 ч.5 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).