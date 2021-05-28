В Суэцком канале оперативно сняли с мели еще один контейнеровоз

Администрации Суэцкого канала сегодня пришлось оперативно снимать с мели контейнеровоз с заглохшим двигателем, - сообщила администрация канала.

"Контейнеровоз Maersk Emerald под флагом Сингапура, проходивший Суэцкий канал в составе северной колонны, сел на мель из-за внезапно заглохшего двигателя и отключения инструментов навигации. Администрация канала профессионально отреагировала на ситуацию... судно было снято с мели четырьмя буксирами", - говорится в пресс-релизе представителя администрации Джорджа Сафвата, передает РИА Новости.

После снятия с мели судно продолжило движение. Сейчас контейнеровоз находится в районе Большого Горького озера, самой широкой части канала, для проверки технического состояния.

Maersk Emerald длиной в 353 м и шириной в 48 м ходит под флагом Сингапура, грузоподъемность судна - 146 тыс т, сообщает администрация канала.

Напомним, 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given длиной 400 м, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы. Он перегородил канал на шесть дней и заблокировал движение по нему. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров.