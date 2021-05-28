Эрдоган открыл мечеть Таксим в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыл третью по величине мечеть Стамбула, пишут СМИ.

Она расположена на площади Таксим, в здании вместе с внутренним двориком могут разместиться до 2,5 тыс молящихся.

По словам главы государства, мечеть будет "подарком к 568-й годовщине завоевания Стамбула", передает "Интерфакс".

В церемонии открытия участвовали вице-президент Фуат Октай, главы Минкультуры и туризма Мехмет Нури Эрсой и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Напомним, строительство мечети Таксим стартовало в 2017 году.