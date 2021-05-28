Взятка обернулась экс-проректору СевГУ шестью годами лишения свободы

Гагаринский райсуд Севастополя признал виновным в получении взяток бывшего проректора по экономическим вопросам и управлению кампусом Севастопольского госуниверситета (СевГУ) Владислава Большенко, - сообщила пресс-служба прокуратуры города.

"Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных, административно хозяйственных функций сроком на шесть лет", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также в доход государства с него взысканы деньги, полученные преступным путем.

Как установило следствие, проректор получил 5,5 млн рублей за содействие подрядчику в заключении контрактов по строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета, а также решение вопросов при их исполнении.