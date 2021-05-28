Саадат Кадырова: День Республики знаменует начало независимого Азербайджана

День Азербайджанской Республики, отмечаемый сегодня, служит точкой отсчета для демократического Азербайджана, заявила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Павильона "Азербайджан" на ВДНХ Саадат Кадырова на открытии выставки, посвященной этому празднику.

В первую очередь она поздравила всех азербайджанцев с этим очень важным днем праздником. "Конечно, для любого азербайджанца, проживающего в любой точке мира, этот день знаменует начало демократического, независимого Азербайджана", - подчеркнула Саадат Кадырова.

"Сегодня в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ мы открываем фотовыставку портретов отцов-основателей АДР, а также большой информационный блок, где каждый желающий, кто приходит сюда, - москвичи, гости столицы, люди из регионов России - могут поближе познакомиться с нашей историей, узнать побольше интересного об Азербайджане, об азербайджанской истории", - заметила директор.

"Например, мало кто знает, что в 1918 году с провозглашением АДР женщины в Азербайджане первыми на всем мусульманском Востоке получили право голосовать. Женщины на Западе, в той же Франции, получили возможность делать это намного позже. Мне кажется, российская публика незаслуженно мало знает об Азербайджане современном, а также о его истории, и поэтому наша площадка, как самая крупная в России, организовала такую выставку. Надеюсь, что гостям будет интересно", - заявила она.

"Сегодня у нас вход открытый, и в целом для нас это принципиальная практика. Все наши выставки мы делаем открытыми, именно потому, что мы считаем, что гости, приезжие и москвичи, должны иметь возможность свободно приходить в павильон "Азербайджан" на ВДНХ и узнавать как можно больше об Азербайджане", - заключила Саадат Кадырова.