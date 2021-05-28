"Шахтер" предоставил Адиеву полный карт-бланш

Главный тренер карагандинского футбольного клуба "Шахтер" Магомед Адиев продолжит тренировать команду. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Kozhahmet_inside_official.

Обсуждая с руководством клуба причины слабого выступления команды в первом круге, Адиев отметил, что всему виной череда травм, судейские ошибки и отсутствие возможности играть перед своими болельщиками и жить дома. Весь первый круг "Шахтер" прожил в гостинице и тренировался на "Астана Арене".

По итогам встречи наставник получил полный карт-бланш и поддержку от акима области.

После 13 туров "Шахтер" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В активе команды 8 очков.

Напомним, Магомед Адиев возглавил "Шахтер" в апреле 2021 года. Ранее 43-летний специалист тренировал "Анжи", "Нижний Новгород", "Ахмат", и "Чайку".