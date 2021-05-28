Из колонии-поселения в Адыгее сбежал осужденный за грабеж
Из колонии в Адыгее совершил побег осужденный за грабеж, идет поиск, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.
"Из-под надзора скрылся осужденный по ст. 161 УК РФ (грабеж) уроженец Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6. Проводится комплекс розыскных мероприятий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
В пресс-службе ФСИН попросили сообщить в случае появлении информации о местонахождении сбежавшего заключенного в полицию или дежурную часть республиканского УФСИН.
Вестник Кавказа
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