Из колонии-поселения в Адыгее сбежал осужденный за грабеж

Из колонии в Адыгее совершил побег осужденный за грабеж, идет поиск, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.

"Из-под надзора скрылся осужденный по ст. 161 УК РФ (грабеж) уроженец Севастополя, отбывавший наказание в колонии-поселении №6. Проводится комплекс розыскных мероприятий", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В пресс-службе ФСИН попросили сообщить в случае появлении информации о местонахождении сбежавшего заключенного в полицию или дежурную часть республиканского УФСИН.