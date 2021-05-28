Пенсионер не смог угнать мопед и уснул на Ставрополье

Пожилой мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, предпринял неудачную попытку угнать мопед в станице Зольской Кировского района. Такое сообщение опубликовано на странице ГУ МВД по Ставропольскому краю в Instagram.

К правоохранителям обратилась местная жительница. Она нашла на одной из улиц свой мопед, рядом с которым спал неизвестный мужчина.

Полицейские выяснили, что 63-летний нетрезвый местный житель ехал на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения. Он постучался в калитку одного из домов, чтобы попросить попить. Не получив ответа, он перебрался через забор и увидел во дворе мопед.

"Решив сменить средство передвижения, он открыл изнутри калитку, выкатил мототранспорт, но по пути завести его так и не смог. По дороге следования он остановился и от усталости уснул", - пояснили в управлении.

Открыто уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.