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Президенты России и Беларуси встречаются в Сочи

Президенты России и Беларуси встречаются в Сочи

В Сочи стартовали переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, - сообщил телеграм-канал "Пул первого".

На повестке дня переговоров - актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства, - сообщили в пресс-службе Кремля, передает "Интерфакс".

Два дня назад, выступая в парламенте, Лукашенко рассказал, что в центре внимания на переговорах будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

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Вестник Кавказа

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