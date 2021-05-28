Первая партия вакцины Центра Чумакова прибыла в Крым

В медучреждения Крыма сегодня поступила первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН, - сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

"В Крым поступило 3 тыс 120 доз вакцины "КовиВак", что позволит привить этим препаратом 1 560 человек - вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней", - написал Остапенко в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Жителям Крыма теперь доступны три вакцины: "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", всего в республике уже привили от коронавируса около 224 тыс человек, что в пять раз больше официального количества переболевших. Для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60%, или около 900 тыс жителей региона.