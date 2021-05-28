Сотрудники банка шесть лет обирали клиентов в Батуми

Руководство грузинского Liberty Bank подало в суд на экс-менеджера филиала в Батуми и еще 14 работников за недостачу 3,5 млн лари, об этом пишет местное издание "Батумелеби".

По его информации, из кредитной организации пропали 2,5 млн лари, $202 тыс и 80 тыс евро. Руководство Liberty Bank считает, что злоумышленники снимали и забирали себе эти средства с депозитов и лицевых счетов 37 лиц с 2015 года.

Более того, бывший менеджер признался в преступлении руководству банка. По его словам, злоумышленники присваивали средства с помощью подделки договоров и открытия фальшивых счетов.

Обращаясь в суд, руководство банка надеется вернуть деньги от сотрудников, так как полагает, что именно они виновны в их исчезновении.

В кредитной организации уточнили, что передали все материалы следственным органам. Ни МВД Грузии, ни прокуратура не комментируют происходящее.