Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Узбекистане, - об этом договорились власти России и Узбекистана, - заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Договорились о локализации производства "Спутника V" (в Узбекистане - ред.) в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Узбекистана", - сказал Мурашко по итогам встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, передает РИА Новости.

Узбекская сторона уже подобрала производственную площадку для выпуска российской вакцины, идет проработка проекта, - добавил глава российского Минздрава.