"Северный поток-2" сэкономит "Газпрому" $1 млрд

Российский "Газпром" сможет сэкономить $1 млрд в год на транспортировке газа в случае полной загрузки "Северного потока-2", заявил топ-менеджер "Газпрома" в ходе телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Он отметил, что газопровод "Турецкий поток" благодаря более оптимальному маршруту даст экономию в $500 млн в год за счет платы за транспортировку.

""Северный поток-2" также при условии полной загрузки сэкономит нам не менее $1 млрд в год", - приводит слова топ-менеджера ТАСС.

Представитель 512 департамента "Газпрома", отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина добавила, что говорить о каких-то конкретных сроках завершения строительства "Северного потока-2" пока преждевременно.