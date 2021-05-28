Светлые идеалы Азербайджанской Демократической Республики переживают вторую молодость

28 мая 1918 года на заседании Национального Совета было принято решение о незамедлительном провозглашении независимости Азербайджана. Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) была первой в истории всего мусульманского Востока, поскольку все другие государства тюркского происхождения базировались, главным образом, на религиозной основе, тогда как Азербайджанская Республика - на современной базе национально-культурного самоопределения, на почве тюркской национально-демократической государственности.

Историческая заслуга лидеров АДР также заключается в том, что они предприняли первую на всем мусульманском Востоке попытку реализации европейской модели национальной государственности. Как известно, европейские народы прошли эту стадию исторического развития еще в XIX веке, а на Востоке миссия стать первопроходцами этого процесса выпала на долю азербайджанских лидеров.

В этой связи нельзя не подчеркнуть и то обстоятельство, что в этом отношении основатели АДР во главе с Мамедом Эмином Расулзаде на несколько лет опередили создателя современной Турции Ататюрка, поскольку идеи, которыми впоследствии руководствовался первый турецкий президент, были сформулированы и реализованы ими в Азербайджане в 1918–1920 годах. В отличие от Ататюрка, опиравшегося исключительно на авторитарные методы при строительстве турецкого национального государства, азербайджанские лидеры придерживались демократических принципов. В этом контексте азербайджанских лидеров, в какой-то степени, можно считать учителями Ататюрка.

За 23 месяца существования в АДР было создано общество с широким спектром демократических и гражданских свобод. И одним из самых крупных достижений в этой сфере было обеспечение практически полной свободы слова в стране. Расулзаде с гордостью отмечал, что "каждая партия имела свою газету, а правительство относилось ко всем газетам с большим уважением и доброжелательностью, несмотря на то, что большинство из них критиковало, и тягалось с ним".

Правовую основу свободы слова составлял Устав о печати, принятый парламентом 30 октября 1919 года, и запретивший всякую цензуру на печать. Согласно этому документу, "никакого разрешения со стороны правительственной власти на открытие типографии, литографии, металлографии и других заведений этого рода для тиснения, напечатания, выпуск из типографий и продажу произведений печати, публичное представление драматических произведений, а равно на открытие кабинетов для чтения не требовалось".

Некоторые современные авторы обвиняют азербайджанских лидеров в излишней увлеченности демократическими свободами в ущерб интересам национальной безопасности, что, по их мнению, стало одной из основных причин падения АДР. В качестве примера они приводят нахождение в составе Азербайджанского парламента фракций, например, "Дашнакцутюн", крайне враждебно настроенных в отношении азербайджанской независимости.

Отвечая подобного рода критикам, Расулзаде еще 28 января 1919 года с парламентской трибуны говорил: "Желая участия всех партий в нашем парламенте, мы, конечно, не предполагали, что все они будут сходиться на одной точке зрения и будут отстаивать нашу независимость. Мы желали только одного, чтобы критика наших действий, и возражения против наших позиций раздавались не вне стен парламента, а с парламентской кафедры, чтобы ответы на это получались бы с той же кафедры".

Это было проявлением приверженности отцов-основателей АДР цивилизованным, парламентским методам политической борьбы. И не вина, а скорее беда их заключается в том, что как само азербайджанское общество того периода, так и политические оппоненты оказались не готовыми вести политическую борьбу в рамках демократии.

Стране предстояло пройти еще долгий путь для развития демократии. Но уже проделанная работа – создание парламентской системы управления, основанной на многопартийной системе, реализация принципа разделения властей, обеспечение на практике основных гражданских прав и демократических свобод для всех граждан страны, независимо от их национальной, религиозной и социальной принадлежности, уравнение женщин в правах с мужчинами, отделение религии от государства и т.д. дает основание утверждать, что в 1918–1920 годах был заложен крепкий фундамент для дальнейшего демократического развития азербайджанского общества.

О функциональном характере азербайджанской демократии периода 1918–1920 годов свидетельствует один примечательный факт. Так, в начале марта 1920 года правоохранительными органами Азербайджана в Баку был раскрыт большевистский заговор, преследующий цель насильственного захвата власти в стране. Однако двоим активным участникам заговора – Г. Джабиеву и А. Байрамову удалось скрыться в квартире члена Азербайджанского парламента, большевика А. Караева. Осведомленная об этом полиция не могла войти в квартиру, так как закон о парламентаризме не давал ей такого права. Для этого требовалось согласие самого члена парламента, занимающего эту квартиру, или же официальное разрешение президиума парламента. Только по истечении суток полиция получила нужное разрешение. Причем она имела право лишь на осмотр, но не на обыск квартиры А. Караева. А к тому времени Г. Джабиеву и А.Байрамову удалось уйти из квартиры.

Успехи, достигнутые в тот период азербайджанскими лидерами в сфере демократических преобразований наглядно видны на фоне соседних мусульманских стран, в которых в то время все еще господствовал восточный деспотизм со всеми его атрибутами. В исследуемый период Азербайджан по уровню общественно-политического развития намного опережал соседние мусульманские государства.

Конечно, с высоты сегодняшнего дня, основателей АДР можно упрекнуть в кое-каких ошибках, которых, кстати, они и сами не отрицали. Но все-таки не следует забывать, Азербайджанская Республика пала не в результате внутренних неурядиц, а вследствие внешнего вмешательства. Судьба распорядилась так, что слишком мало времени – всего 23 месяца - было отпущено руководителям АДР на осуществления их планов и задумок. Но свою главную задачу они все же успели выполнить достойно, создав те идеалы национальной свободы и независимости, которые в наши дни переживают вторую молодость. Сегодня носителями этих идеалов являются другие общественно-политические силы, за которыми будущее Азербайджана. Однажды поднятое знамя никогда не падет!