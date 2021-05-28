Общими усилиями в Малгобеке сдали долгострой для переселенцев

Инвестор помог ингушским властям достроить в Малгобеке многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья после того, как они сменили недобросовестного подрядчика за нарушение условий договора, - сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

"Возведение объекта в Малгобеке началось еще в 2016 году по программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2016-2021 годах" путем ликвидации аварийного жилья и строительства на освободившемся участке нового пятиэтажного многоквартирного дома", - рассказал представитель ведомства, пояснив, что в 2019 году из-за невыполнения ООО "Сармат" контрактных обязательств решением Арбитражного суда договор долевого строительства был расторгнут.

Возведение объекта затянулось на годы, теперь все строительно-монтажные работы на объекте окончены, а дом готов к вводу в эксплуатацию и передан на баланс администрации Малгобека, которая будет распределять квартиры между жильцами.

Всего в новом доме 40 квартир - 20 двухкомнатных и столько же трехкомнатных. На возведение объекта было затрачено свыше 80 млн рублей.