Кубанские коммунальщики оставили без горячей воды целый город

Коммунальные службы кубанского Тимашевска проявили инициативу и накануне без предупреждения на две недели отключили горячую воду в городе Тимашевске.

О том, что в городе со вчерашнего дня и до 10 июня не будет горячей воды, сегодня в своем аккаунте в Instagram сообщил глава Тимашевска Николай Панин, пояснив, что компания "АТЭК" решила начать внепланово-предупредительные ремонтные работы и подготовку к осенне-зимнему периоду, - передает портал Юга.ру.

Местной администрации о предстоящем внеплановом отключении горячей воды компания не сообщала, - заявил Панин и извинился за позднее информирование.

Местные жители под постом написали, что их также никто не предупреждал.