Москва и Исламабад подписали документ о запуске строительства "Пакистанского потока"

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали протокол, благодаря которому в ближайшее время можно будет приступить к практической реализации проекта газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север - Юг"). Такое сообщение опубликовано на сайте Минэнерго РФ.

Как отметил министр, профильные ведомства обеих стран сделали большую работу по подготовке документа.

"Его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", - пояснил Шульгинов.

Напомним, межправительственное соглашение по строительству газопровода "Север - Юг" Москва и Исламабад заключили в 2015 году. Его протяженность достигнет 1,1 тыс км, а пропускная способность - 12,4 млрд кубометров в год. Проект был переименован в "Пакистанский поток" в этом году.