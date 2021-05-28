Русские на службе у имама Шамиля

Имам Шамиль (1797-1871), объединитель горцев Дагестана и Чечни в их борьбе за независимость, обрел всемирную известность как создатель первого на Кавказе многонационального, многоконфессионального, социально справедливого государства – имамата. Причем во время Кавказской войны к Шамилю присоединялись не только кавказцы, но также беглые солдаты и офицеры, среди которых было немало русских.

Недалеко от резиденции Шамиля в Дарго даже было целое поселение русских солдат. До избрания Шамиля имамом кавказцы врага поголовно уничтожали. Поначалу так поступал и сам Шамиль. Но с начала 1840-х он резко меняет свое отношение к побежденному неприятелю и щадит людей, которые соглашались перейти в плен без боя. Перебежчиков и взятых в плен солдат Шамиль разбрасывает по наибствам, приказывая относиться к ним с человеколюбием.

В годы военных успехов Шамиль овладел рядом укрепленных пунктов и крепостей, где находились оружие и боеприпасы. Чтобы научиться обращаться с ними, Шамилю нужны были инструкторы; и здесь неоценимые услуги незаменимыми оказались перебежчики, научившие горцев искусству артиллерии, строевой ходьбе и маневрам.

Это заставило Шамиля у уважением смотреть на людей, которые добровольно шли к нему. Вблизи столицы Шамиля по его указанию появился поселок, населенный исключительно русскими солдатами. Среди трехсот поселенцев были кузнецы, плотники, артиллеристы, часовщики и другие мастера. Как беглые люди, так и военнопленные содержались за счет казны имамата. Современники отмечали, что Шамиль всех наделил землей, и жили они привольно, ничем не стесненные. В среде горцев было в ходу выражение "свои русские".

Имам понимал: "Мы не можем обойтись без этих солдат; они нам нужны при орудиях во время сражений, нужны для починки сломавшихся частей орудий". Солдаты по сути сражались вместе с горцами, они чинили орудия, пасли и подковывали коней, выполняли кузнечные, плотничные и другого рода работы. Проявивших храбрость имам награждал знаками отличия, как и горцев. Необходимое обмундирование им также выдавали на общих основаниях.

Некоторые солдаты принимали ислам, и Шамиль разрешал горянкам выходить за них замуж. Так, драгун Нижегородского полка Родимцев, который в 1850 году открыто перешел на сторону Шамиля, поселился в ауле Дылым, женился на горянке, а Шамиль, за совершение драгуном смелых вылазок в стан противника, наградил его орденом "За храбрость".

Солдаты любили имама и называли "наш царь Шамиль". Имам не навязывал им ни своих обычаев, ни веры. В поселке, где жили русские солдаты, была открыта церковь, где исполнялись все христианские обряды.

Шли к Шамилю и раскольники, преследуемые царизмом. Им он разрешал строить новые часовни, поддерживать древние храмы и свободно отправлять богослужение.

В последующий период своей деятельности Шамиль уже сам старался привлечь из лагеря противника на свою сторону побольше недовольных людей, и всех их держал привольно, награждая и поощряя каждого, кто этого заслуживал.

Кроме солдат, живших вблизи Дарго отдельным поселком, в имамате было немало пленников, живших в разных аулв, в том числе у наибов в качестве слуг. Общественное положение таких пленников было незавидным, хозяева притесняли их. Когда Шамилю стало известно об этом, он строго вменил в обязанность хозяевам обращаться с солдатами бережно, не чиня никаких насилий. Тех, кто не слушался, он наказывал, а пленных забирал к себе в поселок. Пленные солдаты знали о том, что Шамиль запрещает их притеснять, поэтому сами нередко обращались к имаму и находили у него защиту.

Когда в августе 1859 года в Гунибе Шамиль вступил в свой последний бой, среди защитников укрепления находилось около 30 солдат-перебежчиков, до самого конца сражавшихся за своего предводителя, а уже после окончания военных действий, когда Шамиля поселили в Калуге, к нему приходили бывшие пленные и беглые русские солдаты – засвидетельствовать почтение.